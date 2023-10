Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Harsum (chg) Eine 27-jährige Hildesheimerin parkte ihren PKW Fiat am 01.10.2023, in der Zeit von 10:45 Uhr bis 12:00 Uhr, auf dem Parkstreifen in der Straße Mahnhof in Harsum, auf Höhe der dortigen Feuerwache. Als sie zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer ihren PKW beim Ein- oder Ausparken an der vorderen rechten Seite beschädigt hatte. Am Kotflügel und dem Stoßfänger entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell