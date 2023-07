Polizei Dortmund

POL-DO: Auseinandersetzung an der Rheinischen Straße endete für einen Mann im Polizeigewahrsam

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0706

Am Samstagabend (22. Juli) kam es an der Rheinischen Straße zu einem Körperverletzungsdelikt zwischen zwei Personen. Der daraus resultierende Einsatz endete für einen Dortmunder im Polizeigewahrsam.

Gegen 22.30 Uhr stellten die hinzugerufenen Beamten einen 29-Jährigen aus Dortmund an der Rheinischen Straße fest. Nachdem der Einsatz eigentlich beendet war und der Dortmunder die Örtlichkeit verlassen sollte, weigerte sich dieser zu gehen und zeigte sich zunehmend aggressiv. Unvermittelt kam es durch ihn zu Widerstandshandlungen, in dessen Folge er einem Polizisten in die linke Wade biss. Nachdem der Biss gelöst werden konnte, beruhigte sich der Beschuldigte weiterhin nicht und folgte nicht den Anweisungen der Beamten. Auch nach Androhung des DEIG veränderte er sein Verhalten nicht. Erst nach einsetzen des DEIG war es den eingesetzten Polizisten möglich, ihn zu überwältigen und festzunehmen.

Ein Rettungswagen versorgte den 29-Jährigen vor Ort. Auch der Beamte verletzte sich leicht und musste behandelt werden. Er war nicht mehr dienstfähig.

Den Dortmunder erwartet nun ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte ab Montag zu den üblichen Geschäftszeiten ab 7 Uhr an die Pressestelle der Polizei Dortmund.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell