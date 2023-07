Polizei Dortmund

POL-DO: 15 Platzverweise und zwei Haftbefehle: Polizei erneut in der Innenstadt im Einsatz

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0703

15 Platzverweise sprach die Polizei am Donnerstag bei einem mehrstündigen Einsatz in der Innenstadt und in der Nordstadt aus, um Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten zu verhindern.

Bei diesem erneuten Einsatz für mehr Sicherheit erkannten die Einsatzkräfte im Westpark und auf der Nordstraße zwei Männer, gegen die Haftbefehle vorlagen. Sie waren zur Fahndung ausgeschrieben, weil sie Geldbußen oder Geldstrafen nicht bezahlt hatten. Die beiden Männer zahlten schließlich und konnten die Wache wieder verlassen.

Im Fokus des Einsatzes standen Orte, wo in den vergangenen Monaten und Jahren vermehrt Straftaten begangen wurden oder die öffentliche Ordnung gestört wurde, darunter auch der Dietrich-Keuning-Park und der Bereich Bornstraße / Brügmann-Park. Beide Orte sind für den Drogenhandel und andere Delikte bekannt. Sowohl im Keuning- als auch im Brügmann-Park blieb es ruhig.

Am Platz von Amiens überprüfte die am Präsenzkonzept beteiligte Bereitschaftspolizei eine aus früheren Einsätzen bekannte Personengruppe. Die Gruppe verhielt sich friedlich. Hinweise auf Straftaten lagen nicht vor. Im Einsatz waren auch Zivilkräfte der Polizei und das Ordnungsamt der Stadt Dortmund. Bei dem Einsatz wurden in den Nachmittags- und Abendstunden insgesamt 57 Personen überprüft.

Die Polizei setzt diese Einsätze in den nächsten Monaten fort, um die Zahl der Straftaten langfristig nachhaltig zu senken.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell