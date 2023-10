POL-HI: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Alfeld (geb). In der Nacht von Freitag, 29.09.2023 auf Samstag, 30.09.2023 kam es in der Bismarckstraße Höhe der Hausnummer 35 in 31061 Alfeld (Leine) zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Opel Astra. Die Anzeigeerstatterin stellte frische Eindellungen an der rechten Fondtür fest. Zeugen werden gebeten Kontakt zur Polizei Alfeld unter 05181-80730 aufzunehmen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim ...

