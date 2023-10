Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ergebnisse der Verkehrsüberwachung

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / BOCKENEM (erb). In der Nacht vom 30.09.2023 zum 01.10.2023 registrierte die Polizei Bad Salzdetfurth im Rahmen von Verkehrskontrollen diverse strafrechtlich relevante Verstöße.

Am 30.09.2023, kurz nach 20:00 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen Kleintransporter in der Straße "An der Hochbrücke" in 31167 Bockenem. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 40-jährige Fahrzeugführer mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte.

Später am selben Tag, um 20:48 Uhr, meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin einen auffälligen Pkw in Bad Salzdetfurth, welcher weiter in Richtung Bodenburg fuhr. Dort konnte eine Polizeistreife das gemeldete Auto stoppen und kontrollieren. Auch hier bemerkten die Polizisten, dass der 35-jährige Alfelder nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Am 01.10.2023, um 00:50 Uhr, hielt die Polizei Bad Salzdetfurth einen weiteren Pkw-Führer in 31167 Bockenem, Ortsteil Schlewecke, an. Der Autofahrer fiel den auf Streife befindlichen Beamten bereits durch seine langsame und unsichere Fahrweise auf. Bei der folgenden Kontrolle räumte der 36-jährige Uslarer ein, dass ihm seine Fahrerlaubnis in der Vergangenheit entzogen worden war. Somit ergab sich auch gegen diesen Fahrzeugführer der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Außerdem wurden bei dem Mann diverse Auffälligkeiten festgestellt, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein daraufhin durchgeführter Urinvortest bestätigte dies - der Pkw-Fahrer hatte vor Fahrtantritt offenbar Amphetamin zu sich genommen. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten geringe Mengen Cannabis, Amphetamin und Opiate sowie einen nach dem Waffengesetz verbotenen Schlagring. Die Betäubungsmittel und der Schlagring sind vor Ort beschlagnahmt worden. Im Anschluss ist dem Beschuldigten von einem Arzt Blut entnommen worden, um die genaue Amphetaminbeeinflussung für das weitere Strafverfahren gerichtsfest bestimmen zu können.

In allen Fällen ist den Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagt worden. Entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet worden. Die Polizei Bad Salzdetfurth wird auch in Zukunft gleichgelagerte Kontrollen durchführen, um die Sicherheit der Bürger im öffentlichen Verkehrsraum zu schützen.

