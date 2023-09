Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung PKW/ Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Algermissen (boe). Am Mittwoch, den 27.09.23 im Zeitraum von 08:00-12:00 Uhr wurde in der Straße Zum Moore ein BMW zerkratzt. Der PKW stand zur Tatzeit ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Zeugen zu der Sachbeschädigung werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell