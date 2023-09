Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Brand einer Gartenlaube/Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Am Teinkamp (CHG) - Am 30. September 2023, um 02:15 Uhr, teilte ein 23-jähriger Sarstedter der Polizei einen Brand in einer Gartenhütte in der Gartenkolonie "Am Boksberg" mit. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, dabei wurde die Gartenhütte nicht unerheblich beschädigt. Neben Kräften der Polizei Sarstedt und Hildesheim waren auch 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr am Brandort eingesetzt. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. Die Ursache des Brandes ist bislang ungeklärt. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung nimmt die Polizei in Sarstedt unter der Rufnummer 05066-9850 entgegen.

