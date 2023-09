Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Frontalzusammenstoß auf regennasser Fahrbahn

Alfeld (geb). Am 29.09.2023 gegen 21:20 Uhr kam es auf der Hannoverschen Straße in 31061 Alfeld (Leine) zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen habe die 31-jährige Unfallverursacherin aus Alfeld mit ihrem Seat Ibiza die Hannoversche Straße vom Schlehbergring kommend in Fahrtrichtung Limmerburg befahren. Auf regennasser Fahrbahn kam sie in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden VW Touran eines 48-jährigen aus Alfeld zusammen. Weiterhin beschädigte die Verursacherin einen am Fahrbahnrand stehenden Baum ehe der Pkw in einer Heckenbepflanzung zum Stehen kam. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Pkw wiesen erhebliche Beschädigungen auf, sodass jeweils von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen ist. Die Schadenshöhe der Pkw beläuft sich laut Polizei auf etwa 10.500 Euro. Die Hannoversche Straße war zwischen 21:30 Uhr und 23:20 Uhr voll gesperrt.

