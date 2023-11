Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einschleichdiebstahl - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

16. November 2023 | Kreis Stormarn - 08.11.2023 - Ammersbek

In Ammersbek ist es bereits am 08.11.2023, gegen 12.30 Uhr, zu einem Einschleichdiebstahl in ein als Wohn- und Geschäftshaus genutztes Einfamilienhaus in der Straße "Schäferdresch" gekommen.

Eine Mitarbeiterin befand sich im genannten Zeitraum im Obergeschoss des Objektes und bekam nicht mit, dass ein Unbekannter durch eine unverschlossene Tür das Haus betrat. Beide trafen im Obergeschoss dann unvermittelt aufeinander. Der Unbekannte wurde sofort aufgefordert die Räumlichkeiten zu verlassen. Diesem kam er unverzüglich nach und entfernte sich fußläufig in unbekannte Richtung.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde keine Gegenstände entwendet.

Beschrieben werden konnte der mutmaßliche Täter als ca. 35 Jahre alt. Er sei von schlanker Statur gewesen. Zur Tatzeit habe er schwarze Kleidung getragen, wies dabei insgesamt ein sehr gepflegtes Erscheinungsbild auf.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg sucht weitere Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise zur Identität und weiteren Fluchtrichtung des Unbekannten unter 04102/809-0.

Auch Beobachtungen über Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes können für die Ermittler wichtig sein.

Die Polizei gibt nachfolgenden Hinweis:

Einschleichdiebe nutzen die Gelegenheit in unbeobachteten Momenten in Häuser, Wohnungen oder Büroräume zu gehen. Die Polizei rät dringend dazu, auch beim kurzen Verlassen der Häuser, die Türen abzuschließen und geöffnete Fenster oder Terrassentüren stets im Blick zu haben. Einschleichdiebe handeln schnell und häufig fallen ihre Taten gar nicht auf.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell