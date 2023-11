Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrskontrollergebnisse auf der B 404

Ratzeburg (ots)

16. November 2023 | Kreis Herzogtum-Lauenburg - 15.11.2023 - Grande / Schwarzenbek

Am Dienstag, 14.11.2023, zwischen 12.30 Uhr und 18.00 Uhr, führten 11 Beamten des Polizeirevieres Schwarzenbek sowie den umliegenden Polizeistationen mit Unterstützung von Beamten des Autobahnrevieres Ratzeburg und zwei Diensthundeführern eine Verkehrskontrolle auf der B404, auf dem Lagerplatz der Autobahnmeisterei Grande, in Fahrtrichtung Süden durch. Im Rahmen der Kontrolle nahmen die Beamten ca. 160 Fahrzeuge und dessen Fahrzeugführer ins Visier. Die Kontrollergebnisse: Eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmern erhielten Kontrollberichte und müssen ihr Fahrzeug oder fehlende Papiere innerhalb der nächsten Tage bei einer Polizeidienststelle vorführen bzw. vorlegen, Hauptgrund war hier eine defekte Beleuchtung. Bei drei weiteren Fahrzeugführern besteht der Verdacht, dass sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Ihnen wurden Blutproben entnommen. Für fünf Pkw-Führer endete die Fahrt an Ort und Stelle, denn sie waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein 29-jähriger Mann aus Georgien der Mitte Oktober 2023 nach Deutschland unerlaubt eingereist war und sich hier illegal aufhielt, wurde vorläufig festgenommen. Gegen 16.30 Uhr kontrollierten die Beamten einen Paketboten. Bei der Überprüfung seines Fahrzeuges, ein LKW Peugeot Boxer, kam heraus, dass für das Fahrzeug keine gültige Haftpflichtversicherung vorliege. Der 30-jährige Fahrer aus Armenien hatte weder einen gültigen Führerschein, noch eine Arbeitserlaubnis. Nach den vorgelegten Unterlagen hielt auch er sich in Deutschland illegal auf und wurde zunächst vorläufig festgenommen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden beide Männer wieder entlassen. Zwei ausländische "Gurtmuffel" zahlten an Ort und Stelle ihr Bußgeld.

Die Beamten fertigten zudem noch 11 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, da unter anderem der TÜV bereits mehrere Monate abgelaufen war, diverse Fahrzeugpapiere nicht mitgeführt wurden oder auch der Verbandskasten fehlte. Allgemein wurde die Kontrolle durch den überwiegenden Teil der Verkehrsteilnehmer positiv aufgenommen. Viele konnten den Zweck der Kontrollen sehr gut nachvollziehen und wünschen sich weitere solcher Kontrollen. Nicht nur vor diesem Hintergrund werden die Kontrollen auch fortgesetzt.

