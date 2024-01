Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei schnappt Betrüger

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Essenslieferanten meldeten sich am Freitagabend bei der Polizei. Grund hierfür war, dass jemand bei ihnen mit Falschgeld bezahlt hatte. Die Masche war jedesmal die gleiche: Zunächst wurde per Telefon Essen bestellt, und als die Lieferung kam, wurde der Bote abgefangen und die Bestellung mit einem gefälschten 100 Euro Schein bezahlt. Nachdem das Wechselgeld herausgegeben wurde, entfernte sich der Käufer mit Geld und Ware. Eine Polizeistreife erkannte wenig später einen Mann, auf den die Personenbeschreibung passte. Er stieg gerade in ein Auto ein und fuhr los. Den Beamten gelang es, das Fahrzeug zu stoppen und alle vier Insassen zu kontrollieren. Hierbei konnten weitere Fälschungen sichergestellt werden. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und mussten die Einsatzkräfte auf die Dienststelle begleiten. Am darauffolgenden Tag wurden die vier Personen dem Richter vorgeführt. Dieser erließ bei allen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Drei der Beschuldigten machten bisher keine Angaben zu den Vorwürfen. Einer der Tatverdächtigten bestritt die ihm zur Last gelegte Tat. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

