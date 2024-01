POL-PPWP: Partynacht endet mit Körperverletzung

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Eine Taxifahrt endete am frühen Montagmorgen anders als gedacht. Nachdem der 34-jährige Fahrer seine beiden Fahrgäste von Kaiserslautern nach Mackenbach chauffiert hatte, forderte er den zu entrichtenden Fahrpreis ein. Hierüber gerieten die Beteiligten aber in Streit, was darin endete, dass die 22- und 23-jährigen Passagiere den Taxifahrer angriffen und ihn leicht verletzten. ...

mehr