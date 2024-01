Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand eines Nebengebäudes

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei eilten am Dienstagmorgen in die Hauptstraße in Hochspeyer. Der Grund: Der Dachstuhl eines freistehenden Nebengebäudes brannte. Die Brandbekämpfer konnten das Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Einfamilienhaus verhindern und den Brand löschen. Dennoch wurde das Gebäude durch das Feuer komplett zerstört. Derzeit wird der Schaden auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Ursache des Feuers dauern an. Hierzu wurde auch ein Brandgutachter beauftragt. |kfa.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell