POL-FR: Weil am Rhein: Einbruchsversuch in Reisebüro

Freiburg (ots) - Am Samstag, 18.03.2023, in dem kurzen Zeitraum zwischen 17.10 Uhr bis 17.20 Uhr, wurde in der Hauptstraße ein hochwertiges Pedelec entwendet. Es stand bei einer Eisdiele und war an einer Straßenlaterne angeschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 4.800 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle ...

