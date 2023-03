Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mehrere Geldbörsendiebstähle beim Einkaufen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 18.03.2023, gegen 15.30 Uhr, wurde einem 71-jährigen Mann dessen Geldbörse aus der hinteren Hosentasche gezogen. Der 71-Jährige hielt sich auf dem Europaplatz in einer Galerie auf und saß auf einer Sitzgelegenheit, als er bemerkte, dass eine Person sein Gesäß berührte. Er drehte sich um und sah noch wie ein unbekannter Mann die Flucht ergriff. In der Geldbörse befanden sich Bankkarten. Auch am Samstag, 18.03.2023, in dem Zeitraum zwischen 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr, wurden einer 29 Jahre alten Frau und einer 33 Jahren alten Frau, welche sich in Friedlingen in einem großen Einkaufscenter aufhielten, deren Geldbörsen aus den Einkaufswägen entwendet. In den Geldbörsen befanden sich Identitätsdokumente, Bankkarten sowie Bargeld.

