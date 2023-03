Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental/ Wieslet: Flächenbrand vermutlich ausgelöst durch Grillkohle

Freiburg (ots)

Ein Flächenbrand auf einer Grasfläche in der Angorastraße wurde der Polizei am Samstag, 18.03.2023 gegen 15.30 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr Wieslet und die Polizei rückten an und konnten eine abgebrannte Grasfläche von rund 20x20m² vorfinden. Laut den anwesenden Personen hätten diese vor Ort gegrillt und dabei soll der Brand von einem Stück Kohle, welches aus dem Grill gefallen war, ausgelöst worden sein. Es wurde weiterhin festgestellt, dass mehrere alte Holzzäune auf der Grasfläche verbrannt wurden, was vermutlich ebenfalls zur Brandursache beitrug. Dazu erwartet die Verantwortlichen eine Anzeige wegen illegaler Müllverbrennung. Verletzt wurde niemand.

