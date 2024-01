POL-PPWP: Alkoholisiert E-Scooter gefahren

Kaiserslautern (ots) - Einen dreisten Diebstahl hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstag nachträglich gemeldet. Wie der 77-Jährige mitteilte, wurde ihm am 29. Dezember an einem Geldautomat in der Kanalstraße die EC-Karte sozusagen "vor der Nase" gestohlen. Er hatte gegen 10.45 Uhr an dem Automat Bargeld von seinem Konto abgehoben. Als das Gerät die EC-Karte wieder "ausspuckte", griff ein unbekannter Mann zu, ...

