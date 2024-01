Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sternsinger bringen Segen für die Polizei in der Westpfalz

Kaiserslautern (ots)

"Kinder helfen Kindern" - Sammeln für Partnergemeinden in Ruanda und Uruguay

Rund um den "Dreikönigstag" am 6. Januar sind alljährlich die Sternsinger unterwegs. Schon traditionell überbrachte die Sternsinger-Gruppe der Pfarrei Heiliger Martin in Kaiserslautern am heutigen Donnerstag den Segen der Weihnacht für die Polizei in der Westpfalz. Das diesjährige Thema der Sternsinger-Aktion ist die Unterstützung zweier Projekte in den Partnergemeinden in Ruanda und Uruguay. In Ruanda soll unter anderem Teenagermüttern geholfen werden, die ungewollt schwanger und danach von ihren Familien verstoßen wurden. In Uruguay soll ein Kinderhaus zum Schutz von Jugendlichen unterstützt werden. Die als "Heilige Drei Könige" verkleideten Kinder sangen zusammen mit zwei Sternträgern Lieder und baten um Geldspenden, die in die genannten Projekte fließen werden.

Der Leitende Kriminaldirektor Hans Kästner - seit November neuer Behördenleiter des Polizeipräsidiums Westpfalz - empfing die Gruppe und war sichtlich von ihren Vorträgen beeindruckt. Er dankte ihnen und würdigte ihren Einsatz. "Mit eurem Engagement setzt ihr ein Zeichen, hier in Kaiserslautern und mit allen Sternsingern weltweit, sich für Schwächere einzusetzen!", stellte er heraus. Für den guten Zweck spendete Hans Kästner einen Geldbetrag, worüber sich alle sehr freuten.

Im Anschluss an ihren Vortrag durften die Kinder die Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 erkunden und sich sogar in einen Streifenwagen setzen, um das Gefährt auch mal von innen zu inspizieren.

Die traditionelle Segensbitte "20 * C + M + B + 24" ("Christus mansionem benedicat" - Christus segne dieses Haus) ist nun am Haupteingang des Polizeipräsidiums in der Logenstraße zu lesen. |kfa

