Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg - Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, dem 18.11.23 zwischen 16:15 und 22:15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter über den Hintereingang Zugang zu einem Wohnhaus in der Robert-Franck-Allee. Innerhalb des Wohnhauses durchsuchten die Täter mehrere Zimmer und entwendeten einen fest verbauten Tresor. Im Tresor befanden sich Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht, die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden (Tel. 07142/185353, Email: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de).

