Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen-Malmsheim: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer verletzte Person und 20.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagabend, gegen 22:40 Uhr. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Seat Leon auf der K 1013 von Weil der Stadt kommend in Richtung Malmsheim. Kurz vor Malmsheim geriet der Pkw in einer Linkskurve infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts auf den Grünstreifen, schleuderte durch einen Graben, fuhr eine Böschung hoch, überschlug sich, schleuderte auf die Straße zurück und kam letztendlich auf dem Dach zum Stehen. Im Pkw befanden sich neben dem Fahrer noch zwei 17-jährige Mitfahrerinnen. Die Beifahrerin wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 18-Jährige und die 17-jährige Insassin wurden vorsorglich zur Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Nach ärztlicher Untersuchung wurden sie nicht verletzt. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme, Bergung des Fahrzeugs und Reinigung der Fahrbahn war die K 1013 bis 01:35 Uhr in beide Fahrtrichtungen durch die Straßenmeisterei Leonberg gesperrt. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg war mit drei Streifenbesatzungen an der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell