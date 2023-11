Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unfallflucht in der Eglosheimer Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmorgen (17.11.2023) ereignete sich gegen 07.25 Uhr im Kreisverkehr der Eglosheimer Straße am Ortsende von Asperg in Fahrtrichtung Ludwigsburg eine Unfallflucht. Eine 53 Jahre alte Opel-Lenkerin musste, bevor sie in den Kreisverkehr einfahren konnte, anhalten. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der sich hinter ihr befand, bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf. Als die 53-Jährige am rechten Fahrbahnrand halten wollte, setzte der Unbekannte kurzerhand seine Fahrt in Richtung Ludwigsburg fort. Er soll in einem roten Kleinwagen unterwegs gewesen sein, an dem eventuell Waiblinger Kennzeichen (WN-)angebracht waren. Am Opel entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.

