POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag (17.11.2023) schlugen noch unbekannte Täter in der Steinheimer Straße in Beihingen zu. Indem sie an einem Zigarettenautomaten hebelten und vermutlich letztlich den metallenen Sicherungsriegel durchtrennten, gelang es ihnen an den Inhalt des Automaten zu gelangen. Sie stahlen Zigaretten in noch unbekannter Menge und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden konnte ebenfalls noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich an den Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141 64378-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de.

