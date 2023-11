Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Diebstahl eines Lieferfahrzeugs

Ludwigsburg (ots)

Zwischen 20:50 Uhr und 21:50 Uhr am Samstagabend (18.11.2023) entwendete ein bislang unbekannter Täter den VW eines Pizzalieferdienstes in der Bergheimer Straße in Kirchheim. Das Fahrzeug wurde zuvor von einem Mitarbeiter vor dem Lokal geparkt, der Kofferraum stand offen und der Schlüssel steckte im Zündschloss. Die von der Polizei eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Hinweise zur Täterschaft konnten bislang nicht erlangt werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter 07142/405-0 oder per Email unter bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

