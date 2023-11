LPI-SHL: Einbruch Eisfeld

Hildburghausen (ots) - Am 11.11.2023 wurde in einem Waldstück zwischen Harras und Goßmannsrod ein Zigarettenautomat aufgefunden. Dieser wurde aufgebrochen und der Inhalt (Zigaretten und Bargeld) komplett entwendet. Dieser Automat wurde zuvor in der Ortslage Brünn entwendet. Angaben zum Schaden sind bisher noch nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion ...

