Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto kracht gegen Baum

Georgenzell (ots)

Am Samstag Mittag, den 11.11.2023, verunfallte ein 62-Jähriger mit seinem PKW zwischen den Ortslagen Helmers und Georgenzell. Aus bislang ungeklärter Ursache kam dieser in Richtung Helmers ausgangs einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem Baum zusammen. Seinen hochwertigen Audi konnte der Mann zwar selbst verlassen, war aber dennoch beim Aufprall verletzt worden. Der aus dem Bereich Steinbach-Hallenberg stammende Mann musste mit dem Rettungswagen versorgt und in ein Klinikum gebracht werden. Die Fahrbahn war aufgrund auslaufender Betriebsstoffe zeitweilig gesperrt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

