Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradfahrer erwartet mehrere Anzeigen

Dorndorf (ots)

Am Freitag, den 10.11.2023, wurde gegen 21:15 Uhr eine Crossmaschine in Dorndorf kontrolliert. Der 37jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein durchgeführter Drogentest verlief ebenfalls positiv. Am Krad befand sich weiterhin ein falsches Kennzeichen, sodass kein Versicherungsschutz bestand. Außerdem konnten zwei Messer bei der Person aufgefunden werden, welche gegen das Waffengesetz verstießen. Mit dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Messer sowie das falsche Kennzeichen wurden sichergestellt. Der Fahrzeugführer erwartet nun mehrere Anzeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell