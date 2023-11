Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeuge unter Alkohol und Drogen geführt

Bad Liebenstein / Bad Salzungen (ots)

Am Freitag, den 10.11.23, wurde zunächst gegen 17:45 Uhr ein PKW VW in Bad Liebenstein kontrolliert. Bei dem 33jährigen Fahrzeugführer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Dem Fahrzeugführer erwartet nun ein Fahrverbot und ein Bußgeld. Gegen 20:10 Uhr konnte dann ein E-Scooter Fahrer in Bad Salzungen festgestellt werden. Bei diesem verlief ein durchgeführter Drogentest positiv. Weiterhin konnten auch noch Betäubungsmittel bei dem 40jährigen Fahrzeugführer aufgefunden werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell