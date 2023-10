Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Hagen-Altenhagen (ots)

Am 02.10.2023, gegen 16 Uhr, kam es im Bereich der Kreuzung Eckeseyer Straße / Grüntaler Straße in Hagen Altenhagen zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 49jähriger Hagener befuhr mit seinem Sprinter die Eckeseyer Straße in Fahrtrichtung Vorhalle. An der Kreuzung Grüntaler Straße wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er den 19jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades, der die Eckeseyer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 19jährige wurde dabei schwerverletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 11000EUR. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell