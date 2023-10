Polizei Hagen

POL-HA: Mobile Toilettenkabine löst Verkehrsbehinderung aus

Hagen-Wehringhausen (ots)

Eine mobile Toilettenkabine, oft auch einfach nur Bauklo genannt, hat in der Nacht von Freitag (29.09.2023) auf Samstag eine Verkehrsbehinderung ausgelöst. Diese wurde gegen 04.15 Uhr in der Lange Straße umgestoßen. Durch herauslaufende Fäkalien wurde die Fahrbahn erheblich verschmutzt und musste durch die Feuerwehr gereinigt werden. Vor Ort durchgeführte Ermittlungen führten zu den Verursachern. Es handelt sich um vier Heranwachsenden im Alter von 17 bis 20 Jahren aus Hagen. Diese waren alkoholisiert und stehen ebenfalls im Verdacht, den Außenspiegel eines in der Lange Straße abgeparkten Rollers mutwillig beschädigt zu haben. Sie wurden angezeigt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen (sch)

