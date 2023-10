Polizei Hagen

POL-HA: 35-jähriger Fußgänger verstirbt nach Verkehrsunfall in Spezialklinik

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 35-jähriger Fußgänger wurde am Sonntagnachmittag (01.10.2023) bei einem Verkehrsunfall in Wehringhausen tödlich verletzt. Der Gevelsberger betrat, gegen 17.00 Uhr, von der Rehstraße aus kommend die Fahrbahn der Wehringhauser Straße, um in Richtung der gegenüberliegenden Tankstelle zu gelangen. Zunächst lief er über die beiden Fahrstreifen, die in Richtung der Hagener Innenstadt führen und überquerte dann noch die Linksabbieger-Spur in Richtung der Rehstraße. Als der 35-Jährige plötzlich und unvermittelt auf den linken der beiden Fahrstreifen in Richtung Haspe trat, wurde er vom PKW einer 30-jährigen Hagenerin erfasst. Durch die Wucht es Aufpralls wurde der Mann einige Meter durch die Luft geschleudert und prallte anschließend auf der Fahrbahn auf. Nachdem der Rettungsdienst den Gesundheitszustand des Mannes an der Unfallställe zunächst stabilisierte, wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Dort erlag der 35-Jährige am Abend seinen schweren Verletzungen. Polizeibeamte sperrten die Einmündung Wehringhauser Straße / Rehstraße für die Dauer der Unfallaufnahme weiträumig. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund wurde hinzugezogen. Die 30-jährige Autofahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie wurde von einem Notfallseelsorger betreut. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell