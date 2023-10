Polizei Hagen

POL-HA: 62-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Eilpe tödlich verletzt

Hagen-Eilpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntagmorgen (01.10.2023) in Eilpe ein 62-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der Herdecker fuhr, gegen 10.50 Uhr, mit seiner Honda über die Selbecker Straße in Richtung Breckerfeld. Zeitgleich fuhr ein ebenfalls 62-Jahre alter Autofahrer mit seinem grauen Ford vor dem Motorradfahrer über die Selbecker Straße. Als dieser nach links auf den Parkplatz eines Restaurants abbog, setzte der Motorradfahrer zum Überholvorgang an und kollidierte mit dem abbiegenden PKW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann von seinem Zweirad gegen einen am Straßenrand geparkten PKW geschleudert. Den bei dem Unfall zugezogenen Verletzungen erlag der 62-Jährige noch an der Unfallstelle. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die Selbecker Straße, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund wurde hinzugezogen. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

