Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebe auf frischer Tat geschnappt

Meiningen (ots)

Am Freitag, den 10.11.2023 teilten Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes im Kaiserpark in Meiningen der Polizei am frühen Abend flüchtende Ladendiebe mit, welche sich im Geschäft an hochwertigen Musikgeräten bedient und den Kassenbereich ohne zu bezahlen verlassen hatten. Die Gruppe, bestehend aus zwei jungen Männern und einer jungen Frau, konnte recht gut beschrieben werden. Die unverzüglich alarmierten Beamten der Meininger Polizei konnten die Täter unweit des Marktes ausfindig machen und kontrollieren. Das Diebesgut im Wert von fast 400 Euro hatten diese noch dabei. Die Geräte wurden sichergestellt und im Anschluss dem Markt zurückgegeben. Die Täter, welche allesamt bereits bestens polizeibekannt waren, mussten nach Abschluss der Maßnahmen wieder laufen gelassen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell