POL-BN: Polizei ermittelt nach Ausbringen von Buttersäure in Beueler Brückenforum

Rheinbach (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht in Rheinbach am gestrigen Donnerstag (15.02.2024) suchen die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 der Bonner Polizei Zeugen. Im Zeitraum von 10:00 bis 11:05 Uhr war ein auf der Kriegerstraße geparkter Pkw beschädigt worden. Der Wagen war dort in einer Parkbucht gegenüber von Hausnummer 13 in Fahrtrichtung ...

