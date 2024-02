Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach: Außenspiegel abgefahren - Polizei bittet um Hinweise zu blauem VW

Rheinbach (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Rheinbach am gestrigen Donnerstag (15.02.2024) suchen die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 der Bonner Polizei Zeugen.

Im Zeitraum von 10:00 bis 11:05 Uhr war ein auf der Kriegerstraße geparkter Pkw beschädigt worden. Der Wagen war dort in einer Parkbucht gegenüber von Hausnummer 13 in Fahrtrichtung Gymnasiumstraße abgestellt. An dem Wagen war ein Außenspiegel abgefahren worden. Ein an der Unfallörtlichkeit aufgefundenes Fahrzeugteil, welches höchstwahrscheinlich von dem Verursacherfahrzeug stammt, lässt Rückschlüsse auf einen blauen VW zu.

Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0228-15 0 oder per Mail an vk2.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

