Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbrüche in Großenkneten-Sage +++ Täter werden von einem Eigentümer überrascht und verletzen diesen

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am Montag, 18. Dezember 2023, zwei Einbrüche in Großenkneten -Sage verübt. Am zweiten Tatort überraschte sie der Eigentümer noch vor der Tatausführung. Durch die folgende Auseinandersetzung erlitt dieser Verletzungen.

Zunächst stellten Bewohner im Schwalbenweg einen Einbruch in ihr Einfamilienhaus fest. Zwischen 17:00 und 18:10 Uhr hebelten die Täter hier ein Fenster auf. Aus dem Gebäude entwendeten sie Bargeld und Schmuck und flüchteten unerkannt. Vermutlich dieselben Täter bereiteten gegen 18:30 Uhr einen zweiten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der nahen Garreler Straße vor. Noch vor der Ausführung ertappte sie der 31-jährige Bewohner. Zwischen ihm und zwei Tätern entwickelte sich eine Auseinandersetzung. Zwei weitere Mittäter, von denen einer mit einem Messer bewaffnet war, kamen hinzu und wirkten ebenfalls auf den 31-Jährigen ein.

Der Mann erlitt leichte Verletzungen und musste später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Ihm gelang es aber, die vier Täter in die Flucht zu schlagen. Sie entfernten sich mit einem dunklen Pkw in Richtung Garrel/Autobahn 29 vom Tatort. Wer weitere Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Fluchtfahrzeug geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell