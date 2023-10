POL-PDKL: Brand einer Lagerhalle

Glanbrücken (ots) - Traktorfahrer übersieht überholenden PKW. Am Sonntagvormittag kam es an der Einmündung Kirrweiler Straße/Am Eisenbach zu einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Audi. Der Traktorfahrer wollte in die Straße "Am Eisenbach" abbiegen. Hierbei übersah er einen jungen Mann mit seinem PKW, welcher schon beim Überholen war. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere tausend Euro. |pilek Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

