POL-PDKL: Einbruch in Vereinsheim

Kusel (ots)

Unbekannte Täter verschaffen sich im Zeitraum vom 12.10.2023 auf den 13.10.2023 Zutritt in das Vereinsheim des FV Kusel. Über ein Fenster gelangen die Täter in das Innere des Objektes und beschädigen dort zwei Dartautomaten. Hierbei entwenden die Täter eine bislang unbekannte Summe Bargeld. Die Polizeiinspektion Kusel sucht Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Wahrnehmungen im Bereich des Sportplatzes in Kusel, Zur Winterhelle, gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381/919-0 bzw. per E-Mail unter: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

