POL-PDKL: Sachbeschädigung an öffentlichem Platz

Obermoschel (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Obermoschel zu einer Sachbeschädigung. Durch bislang unbekannte Täter wurde eine Sandsteinbank vom Platz an der Ecke Kanalstraße und Luitpoldstraße weggetragen und in den nahegelegenen Unkenbach geworfen. Hierbei wurde die steinerne Bank komplett zerstört. Hinweise zu den Tätern oder Beobachtungen aus der Tatnacht werden unter der Telefonnummer 06361-9170 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

