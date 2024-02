POL-BN: Standkundgebungen am Bonner Rheinufer

Bonn (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (15.02.2024), gegen 0:45 Uhr, wurden Beamte der Bonner Polizei zu einer häuslichen Gewalt in ein Mehrfamilienhaus in Bonn-Plittersdorf alarmiert. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll ein 46-jähriger Mann seine Frau zunächst beleidigt und daraufhin auch geschlagen haben. Das zur Hilfe eilende Streifenteam traf den Ehemann in ...

