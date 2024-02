Polizei Bonn

POL-BN: Kriminalpolizei ermittelt nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Bonn- Beuel - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Am Mittwoch (14.02.2024), im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 18:50 Uhr, brachen bislang Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Friedrich- Breuer-Straße in Bonn-Beuel ein.

Die Täter gelangten zunächst durch die nicht abgeschlossene Hauseingangstür in das Treppenhaus des Mehrfamilienhaus. Durch das Aufhebeln der Wohnungstür verschafften sie sich schließlich Zugang zu der Wohnung im vierten Obergeschoss. Die Räumlichkeiten wurden nach möglichem Diebesgut durchsucht. Die Unbekannten entwendeten nach den bisherigen Ermittlungen einen Laptop und verließen mit ihrer Beute schließlich unerkannt den Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de mit dem Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell