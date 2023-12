Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kripo fahndet öffentlich nach unbekannter Frau

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Erfurt (ots)

Am 27.09.2023 wurde einem 70-jährigen Mann in einem Erfurter Supermarkt von einer unbekannten Person die EC-Karte gestohlen. Wenige Minuten später hob die abgebildete Frau mit der gestohlenen EC-Karte in einer Sparkassenfiliale in Linderbach 2.000 Euro ab. Danach wurden weitere Einkäufe mit der EC-Karte in zwei Erfurter Supermärkten im Wert von etwa 870 Euro getätigt. Wer kann Angaben zu der unbekannten, abgebildeten Frau machen? Hinweise zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort nimmt die Kripo Erfurt (0361/5743-24602) unter Angabe der Vorgangsnummer 0319002 entgegen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell