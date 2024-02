Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Unfallflucht und Fahrzeuge durchsucht

Aalen (ots)

Satteldorf: Unfall an Kreuzung

Kurz vor 8:00 Uhr am Donnerstagmorgen wollte ein 27-Jähriger mit seinem BMW von der Autobahn aus Richtung Nürnberg kommend auf die B290 in Richtung Crailsheim einfahren. Dabei übersah er einen Omnibus eines 56-Jährigen, welcher in Richtung Wallhausen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Crailsheim: Mehrere Fahrzeuge geöffnet und durchsucht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich Unbekannte im Stadtgebiet Crailsheim Zugang zu mehreren PKW und durchsuchten diese. In de Kalkäckerstaße öffnete die Unbekannten die Türen eines Ford und durchsuchten das Fahrzeug auf der Suche nach Wertgegenständen. In der Brunnenstraße erbeuteten die Diebe einen geringen Bargeldbetrag aus der Mittelkonsole einer Mercedes B-Klasse. Aus einem in der Danziger Straße geparkten VW Passat entwendeten die Diebe ebenfalls einen geringen Bargeldbetrag, sowie einen schwarzen Koffer. In der Breslauer Straße wurde abermals ein Ford und in der Bahnhofstraße ein Hyundai geöffnet und je ein Geldbeutel samt darin befindlicher Karten entwendet. In der Salzburger Straße öffneten die Langfinger einen Volvo und einen Jaguar und durchsuchten diese. Hierbei erbeuteten die Diebe drei hochwertige Sonnenbrillen.

Die Polizei Crailsheim bittet mögliche Zeugen sich mit Hinweisen unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Obersontheim: Unfallflucht - drei Verletzte nach Überholmanöver

Gegen 16:40 Uhr am Donnerstagabend befuhr ein 42-Jähriger mit einem Mitsubishi Colt die L1066 von Obersontheim in Richtung Mittelfischach. Auf Höhe eines dortigen Parkplatzes überholte ein bislang unbekannter Verkehrseilnehmer mehrere PKW und einen LKW und kam dem Mitsubishi-Fahrer auf seiner Spur entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern musste der Mitsubishi-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn abweichen, kollidierte zunächst mit einem Verkehrszeichen und schließlich mit einem großen Naturstein. Der 42-jährige Mitsubishi-Fahrer, sowie ein 4- und ein 8-jähriger Junge, welche ebenfalls in dem Fahrzeug waren, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt fort. Bei seinem Fahrzeug soll es sich laut Zeugen um einen schwarzen VW Golf-Kombi gehandelt haben.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet weitere mögliche Zeugen des Unfalls sich unter Telefon 0791 400-0 mit Hinweisen zu dem unbekannten Fahrzeuglenker zu melden.

Schwäbisch Hall: Unfall nach gegenseitiger Nötigung - Zeugen gesucht

Am Donnerstag kam es kurz vor 6:00 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Mercedes C-Klassen. Ein 40-Jähriger fuhr dabei auf den Wagen eines vorausfahrenden 44-Jährigen auf. Es entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro. Vorausgegangen waren dem Unfall offenbar gegenseitige Nötigungen und Gefährdungen.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet daher Zeugen des Vorfalls sich unter Telefon 0791 400-0 mit Hinweisen zu dem Fahrverhalten der beiden Unfallbeteiligten und zu dem Unfall selbst zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell