POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Doppeltes Missgeschick, Jugendlicher niedergeschlagen

Winnenden: Doppeltes Missgeschick

Gleich zwei Unfälle verursachte ein Senior am Donnerstagnachmittag in einer Tiefgarage in der Torstraße. Der 87-Jährige verwechselte gegen 16 Uhr beim Rückwärtseinparken das Gas mit der Bremse seines Mercedes, wodurch er gegen einen Mazda stieß. Dieser wurde gegen eine Steinsäule der Tiefgarage geschoben und erlitt einen Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Nach der polizeilichen Unfallaufnahme wollte der Mann aus der Tiefgarage ausfahren, stieß aber auf dem Weg dorthin gegen einen parkenden Mercedes. Auch dieser wurde gegen eine Säule geschoben, wodurch rund 4000 Euro Schaden entstand. Der Schaden am Mercedes des Seniors wird auf insgesamt 2000 Euro geschätzt. Letztendlich wurde ein Angehöriger verständigt, der das Steuer übernahm.

Winterbach: Jugendlicher niedergeschlagen

Am Donnerstagnachmittag hielten sich zwei Jugendgruppen von rund 25 Personen im Bereich des Bahnhofs auf, wobei es zur verbalen Auseinandersetzung kam. Im Zuge dessen wurde ein 15-Jähriger niedergeschlagen und verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Gruppe um den Schläger verließ die Örtlichkeit und konnte seitens der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Hinweise geben können oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07181/2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

