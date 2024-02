Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zerkratzte Fahrzeuge - Brand einer Gartenhecke - Mädchen bei Unfall schwer verletzt

Aalen (ots)

Backnang: Brand von Gartenhecke und Mülltonnen

Am Donnerstagmorgen musste die örtliche Feuerwehr zu einem Löscheinsatz in den Grazener Weg ausrücken. Dort brannte eine Gartenhecke und fünf Mülltonnen. Anwohner waren gegen 4 Uhr morgens durch einen Knall auf das Feuer aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr alarmiert. Der Brand, bei dem 3000 Euro Sachschaden entstand, konnte rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen.

Aspach: Fußgängerin bei Unfall schwer Verletzt - Zeugen gesucht

In der Trinkgasse ereignete sich am Mittwoch gegen 17.50 Uhr ein Verkehrsunfall, wobei eine Jugendliche schwer verletzt wurde. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Thaddäus-Troll-Straße und bog nach links in die Trinkgasse ein. Dort rannte zeitgleich das 16-jährige Mädchen über die Straße, die daraufhin vom Pkw des 24-Jährigen erfasst wurde. Das Mädchen wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Zur Klärung der näheren Unfallumstände bittet nun die Polizei Unfallzeugen, sich unter Tel. 07191/9090 zu melden.

Backnang: Auto zerkratzt

Erheblichen Sachschaden verursachte ein Unbekannter, der in der Nacht zum Mittwoch in der Hohenstaufenstraße drei Fahrzeuge zerkratzte. Teilweise nahmen dabei mehrere Karosserieteile der Fahrzeuge Schaden. Die Polizei in Backnang bittet nun zur Klärung der Taten um Zeugenhinweise und nimmt diese unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell