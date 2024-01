LPI-SLF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 67-Jährigen

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 12.00 Uhr, befuhr die 56-jährige Fahrerin eines PKW in Neuhaus am Rennweg die Schmalenbuchener Straße in Richtung Lichte. Hier fuhr sie frontal in die Leitplanke. An dieser, sowie auch am PKW, entstand Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass die Frau das Fahrzeug möglicherweise unter Alkohol- und/oder Medikamenteneinfluss geführt hatte. ...

mehr