Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Trunkenheitsfahrten

Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Abend führten Beamte der LPI Saalfeld mehrere Verkehrskontrollen im Landkreis durch. Dabei wurden drei Männer festgestellt, welche ihre jeweiligen Fahrzeuge unter dem Einfluss von Alkohol führten. Gegen 19.00 Uhr ergab der durchgeführte Atemalkoholtest bei dem 42-jährigen Fahrer eines PKW im Schwarzatal in der Fröbelstraße einen Wert von mehr als 1,0 Promille. Gegen 20.00 Uhr wurde, ebenfalls im Schwarztal in der Fröbelstraße, bei einem 65-jährigen Fahrer ein Atemalkoholwert von mehr als 1,8 Promille gemessen. In Kaulsdorf wurde der 62-jährige Fahrer eines PKW kontrolliert. Bei diesem ergab der Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 0,5 Promille.

