LPI-SLF: Gefahrenlage am Amtsgericht Bad Lobenstein bereinigt

B85/ Rudolstadt (ots) - Am Dienstagvormittag wurde auf der B85/ Herbert-Stauch-Straße in Rudolstadt eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Im Laufe des Vormittags durchfuhren in Richtung Saalfeld mehr als 4300 Fahrzeuge die Messstelle bei erlaubten 70 km/h. Es wurden über 100 Verstöße festgestellt, der Großteil war im Verwarngeldbereich angesiedelt. In ...

