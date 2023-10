Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle

Konstanz, Singen (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben vergangene Woche mehrere Personen festgenommen. Hintergrund der Festnahmen waren drei offene Haftbefehle wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und Urkundenfälschung.

In der Nacht von Donnerstag (26. Oktober 2023) auf Freitag (27. Oktober 2023) kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz am Grenzübergang Konstanz-Autobahn einen slowakischen Staatsangehörigen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth suchte seit dem Jahr 2021 wegen Trunkenheit im Verkehr nach ihm. Der 22-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe von 1200 Euro nicht bezahlen und trat ersatzweise eine Gefängnisstrafe in der Justizvollzugsanstalt Konstanz an.

Nur wenige Stunden später (27. Oktober 2023) stellten Bundespolizisten einen 29-jährigen moldauischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Bietingen fest. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ravensburg vor. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis war der Gesuchte im Frühjahr 2023 vom Amtsgericht Leutkirch zu einer Geldstrafe von 4200 Euro verurteilt wurden. Nach Begleichung der fälligen Geldstrafe konnte er seine Reise fortsetzen.

Einer binationale Streife, bestehend aus einem deutschen Polizisten und einem schweizerischen Mitarbeitenden des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG), ging schließlich am Freitagnachmittag (27. Oktober 2023) ein 26-jähriger deutscher Staatsangehöriger im Stadtgebiet Singen ins Netz. Die Staatsanwaltschaft Konstanz suchte nach ihm, nachdem ihn das Amtsgericht Konstanz im Frühjahr 2022 wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe von 3900 Euro verurteilte. Nach Begleichung der fälligen Geldstrafe konnte auch er seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell