Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach drei Sprengungen von Zigarettenautomaten gesucht

Gefell/ Frössen/ Eßbach (ots)

Sowohl in der Nacht von Montag zu Dienstag als auch in der darauffolgenden Nacht, von Dienstag zu Mittwoch, kam es zu erneuten Sprengungen von Zigarettenautomaten im Saale-Orla-Kreis. In Eßbach, Frössen und Gefell verursachten jeweils ein oder mehrere Unbekannte durch Sprengungen massive Beschädigungen, sodass in allen Fällen- wie auch bereits in der Vergangenheit- hohe Sachschäden an den Automaten entstanden. Über das genaue Schadensausmaß sowie das erlangte Beutegut im Sinne von Zigaretten und Bargeld liegen noch keine detaillierten Erkenntnisse vor. Es werden in allen drei Fällen Zeugen gesucht, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den betroffenen Ortslagen bemerkt haben. Zum Zwecke der Spurensuche und -sicherung war die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld eingebunden, weiterhin wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen- auch unter Hinzuziehung bayrischer Kollegen- durchgeführt, die jedoch nicht zum Ergreifen der Gesuchten führten.

