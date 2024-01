Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch in Büroräume gesucht

Schleiz (ots)

Unbekannte drangen zwischen Freitagnachmittag bis Montagmorgen in Bürogebäude der Tankstelle in der Oschitzer Straße in Schleiz ein. Durch Gewaltanwendung an einer Tür drangen der/ die Unbekannten ins Gebäudeinnere vor und stahlen verschiedene Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Durch den Einbruch als solchen entstand darüber hinaus Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich die Schleizer Polizei.

